Balneari | la circolare del ministero delle Infrastrutture che taglia il canone del 4 | 5%

(Di sabato 6 gennaio 2024) È un bel momento per essere concessionarispiagge demaniali: non solo, per tutto il 2024, ci sarà la prorogaconcessioni(con sommo disappunto di chi vorrebbe entrare nel settore), ma ilannuale da versare allo Stato (proprietariostesse spiagge) scende del 4,5%. Lo stabilisce, come spiega il Corriere della Sera, unadelguidato da Matteo Salvini. Di conseguenza, «la misura minima di» scende quest’anno a 3.225,50 euro per tutto il 2024 contro i 3.377,50 euro dovuti nel 2023. Nonostante le tariffe di ombrelloni e lettini, la scorsa estate, siano schizzati in alto un po’ ovunque. Canoni e redditività sono, al contrario di quello che si ...

Come si legge nelladello stesso ministero, guidato da Matteo Salvini (Lega) in prima fila nella difesa dei, "con decreto n.389 in data 18 dicembre è stato fissato nella misura ...... non solo, per tutto il 2024, ci sarà la proroga delle concessioni(con sommo disappunto ... Lo stabilisce, come spiega il Corriere della Sera , unadel ministero delle Infrastrutture ...Un risparmio di 152 euro, nonostante i forti aumenti dei prezzi di ombrelloni e lettini riscontrati la scorsa estate.La somma minima a carico delle aziende scende nel 2024 a 3.225 euro, 152 in meno del 2023. Sul nodo della messa a gara delle concessioni verso un vertice di governo ...