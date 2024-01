Avvolgenti e a collo alto | in lana o cashmere I maglioni dell' Inverno tengono al caldo | con stile Da Falconeri a Marni | da Woolrich a COS

(Di sabato 6 gennaio 2024) Con l’arrivo di ogni stagione fredda si ripropone lo stesso obiettivo: resistere alle rigide temperature senza rinunciare al proprio. Invece di look composti da innumerevoli strati, da layering strategico e da abbinamenti audaci, nell’2023 a conquistare la scena sono ifirmati donna. Cardigan e pullover inche oltre ad offrire un comfort ed un calore invidiabili, sono garanzia di un’eleganza che trascende le tendenze. Dolcevita o con sa V, oversize o aderenti, non serve altro per creare un outfit di successo. ...

... ma le sciarpe non ci servono solo per scaldare gli outfit invernali! Da annodare intorno al... quadri e quadretti " declinate in colori vitaminici o in nuance più calde e- sono le ......non facciamo altro che aggiungere alla nostra shopping list nuove maglie calde ein cui ... 2.hm.com ZARA Cardigan in maglia contondo Credits: zara.com COS Cardigan cropped con ...È un semplice dettaglio l’immediato simbolo di un certo comfort, di un capo avvolgente in cui rifugiarsi anche quando il termometro scende sotto lo zero. Il collo alto è dunque il protagonista ...I prodotti sono selezionati con autonomia editoriale. Se acquisti uno di tali prodotti potremmo ricevere una commissione. Alcuni prodotti citati nell’articolo potrebbero essere soggetti a posizionamen ...