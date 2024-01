Autista sbaglia strada e si perde in montagna | carro funebre non arriva in chiesa per il funerale

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il feretro non èto inper il. È accaduto sabato a Milano dove ildi Manuela Spargi, la 56enne milanese morta pochi giorni fa dopo essere finita con la sua auto nel lago di Como, a Colico (Lecco), non si è celebrato perché ilnon èto e nessuno è riuscito a capire dove fosse finito. Allo sconforto dei parenti della vittima, in attesa in, si è aggiunta la preoccupazione dei familiari dell’addetto alle onoranze funebri di Milano che, non riuscendo a contattare il proprio caro, hanno dato l’allarme ai carabinieri di Lecco e ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio. Soltanto in serata è emerso che ilpartito da Colico con la salma anziché ...

Dopo la tragica morte, altro incredibile episodio per Manuela Spargi, il cui feretro non è mai arrivato in chiesa. L'autista ha sbagliato a impostare il navigatore e ha rischiato l'assideramento su un ...I funerali di Manuela Spargi si sarebbero dovuti tenere venerdì 5 gennaio: l'autista del carro funebre ha sbagliato strada ed è finito in ...