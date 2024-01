Autista bus aggredita da un automobilista in pieno centro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– Come denunciato dal sindacato Usb, in via Foria a Napoli, l’del bus di linea 147 è statada un uomo che al volante della propria auto, non essendo riuscito a superare il mezzo dopo vari tentativi, lo ha prima affiancato e poi gli ha tagliato la strada per fermarlo. Dopo essere sceso dall’auto si è diretto verso la conducente aggredendola. L’dell’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, ha sporto denuncia. “Un episodio ignobile. Alla lavoratrice va prima di tutto la mia piena solidarietà per l’accaduto. L’aggressore vigliacco, oltre a fare lo spavaldo nei confronti di una donna durante lo svolgimento delle sue mansioni, non ha esitato a mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri presenti sull’autobus con una manovra azzardata. Mi auguro che venga identificato al più presto e che gli ...