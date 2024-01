Auteri | alti e bassi del suo ‘primo’ Benevento | “Dai tifosi ulteriori responsabilità”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Le parole di Gaetanoal termine della sfida valevole per il campionato di Serie C che ha visto ilospitare la Turris. L’allenatore siracusano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Vigorito” per affrontare la formazione di Bruno Caneo. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Il risultato è stato in bilico ma non perché stavamo rischiando, sotto alcuni punti di vista siamo stati bravi, creando situazioni importanti al di là dei gol. Non mi è piaciuto un po’ di timore in fase di costruzione, ma servirà tempo per migliorare. Dobbiamo imparare a giocare di più, a mantenere il possesso e cambiare ritmo gioco. E’ normale, lavoriamo da poco. Complessivamente abbiamo fatto una prestazione migliore dell’avversario. Ciano e ...

