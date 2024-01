Australian Open 2024 | Matteo Berrettini ci sarà a Melbourne | ma con tanti punti interrogativi

(Di sabato 6 gennaio 2024)per disputare gli, dal 14 al 28 gennaio. La notizia di ieri, riportata dalla Gazzetta dello Sport, rincuora circa il percorso agonistico del giocatore romano. L’ultima rifinitura effettuata a Montecarlo ha dato esito positivo: il piede è migliorato. L’azzurro tornerà così in campo dopo oltre quattro mesi dall’infortunio di New York. Un aspetto da considerare. La distanza dai campi non è un’esperienza nuova per il tennista italiano, tenendo conto delle tante criticità fisiche che hanno influenzato la sua carriera, specie negli ultimi due anni. Parlare di “calvario” non è un’esagerazione e, nei fatti,si presenta al via di uno Slam, con ...

Non sarà l’ Australian Open il torneo in cui rivedremo in campo Reilly Opelka . Il gigante statunitense è ormai lontano dai campi dal torneo di ... (oasport)

... 2024 L'avversaria di Rybakina, in quella che già si annuncia come una riedizione - seppur in formato minore - dell'ultima finale degli, sarà la bielorussa Aryna Sabalenka. La n.2 del ...Mai fidarsi di Novak Djokovic , soprattutto quando sostiene di essere infortunato alla vigilia degli. Lo ha ricordato a tutti L'Équipe, che è piuttosto diffidente nei confronti dei 'dolori' del numero uno al mondo. Una premessa è d'obbligo: nessuno mette in dubbio che Djokovic abbia ...Così come ad Auckland, anche a Brisbane la finale sarà tra numero 1 e numero 2 del tabellone. Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocheranno il titolo in Australia, nella riedizione della finale del ...