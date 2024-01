Aumenti salariali del 32 | 2% per gli insegnanti dal 1 di febbraio In Ungheria mancano 17mila insegnanti

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Ministero dell'Interno ungherese ha annunciatodel 32,2% per glia partire dal 1°. Questo porterà gli stipendi medi deglia un minimo di 538.000 fiorini lordi per la prima fascia e a un minimo di 555.000 fiorini per la seconda fascia. L'articolo .

... poi revocato a seguito di accordi sindacali che hanno definito importanti percorsi di. Tra queste ci sono state la Mondialpol, Servizi Fiduciari Sicuritalia e Cosmopol che comunque ...In altri casi, come quelli dei trasporti, non hanno proseguito con gliregistrati negli ... durante i quali gli incrementinon hanno mantenuto il ritmo dell'aumento dei prezzi. CVIl 9 e 10 gennaio previsti incontri tra i sindacati di categoria e le associazioni datoriali per aggiornare la parte economica definita nel contratto di maggio del 2023 che ha garantito aumenti di 140 ...Le donne nel settore tecnologico europeo guadagnano in media il 26% in meno dei colleghi maschi, mostrando un divario significativo nei salari e nella rappresentanza. Le misure recenti per la diversit ...