Attenti alla pressione | dolori Il segno che rischia | l' oroscopo di Branko

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ariete Un pezzetto di carbone nella calza della Befana, giustificato dal fatto che siete stati esagerati nelle passate settimane con Marte in opposizione, ma oggi vi potete riscattare egregiamente. Luna è cambiata, dallo Scorpione vi manda il respiro della passione anche nel matrimonio, mentre Giove vigila sulla casa. Riconoscimenti professionali e possibilità fuori dall'ambiente abituale viaggi molto consigliati.Toro Una volta si aspettava il giorno della Befana anche per la Lotteria, mentre oggi si gioca praticamente tutti i giorni, ma se vogliamo restare fedelitradizione possiamo dirvi che avete buone possibilità di vincite al gioco, in genere.Finite le Feste, di certo sarete vincenti nel lavoro e anche in affari. L'odierna Luna in opposizione è un po' nervosa per la coppia. Dedicate più cure e attenzioni alle persone che avete accanto. Gemelli Non è ...