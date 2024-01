ATP Brisbane 2024 | Holger Rune regola in due set Roman Safiullin e approda in Finale

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Missione compiuta per. Il n.8 del mondo ha sconfitto nella prima semidell’ATP250 di(Australia) il russo(n.39 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (0). Una prestazione di grande concretezza e sostanza quella diche ha fatto vedere le sue grandi qualità tecniche e caratteriali al cospetto di un tennista in fiducia, che ieri aveva battuto Matteo Arnaldi. E dunque pass per laper l’allievo di Boris Becker che se la vedrà nell’atto conclusivo con il vincente del confronto tra l’australiano Jordan Thompson (ieri a segno contro Rafa Nadal) e il bulgaro Grigor Dimitrov. Nel primo set partenza sprint del danese. Break in apertura e gestione autorevole dei turni al servizio.non ...