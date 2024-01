ATP Adelaide | tabellone complicato per Musetti Possibile sfida a Thompson | poi un avversario imprevedibile

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un’altra possibilità. Lorenzosarà al via la prossima settimana nel torneo ATP250 di. Dopo il non brillante cammino Hong Kong dove il toscano ha trovato la sconfitta negli ottavi di finale contro il russo Pavel Kotov, ci si vuol rifare in un evento che però avrà un cammino non semplice per il nostro portacolori. Testa di serie n.4,inizierà dal secondo turno e incrocerà il vincente tra un qualificato e Jordan, che ieri ha impressionato non poco nelladi Brisbane contro Rafa Nadal. Un ostacolo molto difficile da superare per il toscano che, in caso di vittoria, potrebbe ritrovarsi un tennista che fa dell’estro la propria arma, ovvero il kazako Alexander Bublik. L’alternativa potrebbe essere il britannico Daniel Evans. In semifinale un...