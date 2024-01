ATP Adelaide | Arnaldi ritrova Fucsovics al 1° turno Poi incrocio con la testa di serie n 2?

(Di sabato 6 gennaio 2024) Effetto déjà-vu. Matteosarà al via del torneo ATP250 di(Australia). Il ligure (n.44 del mondo), reduce dalla settimana trascorsa a Brisbane dove ha raggiunto i quarti di finale (sconfitto dal russo Roman Safiullin), si ritroverà nuovamente al primol’ungherese Marton, come era accaduto nel torneo citato. Un nuovoin cui l’azzurro dovrà fare particolare attenzione alle possibili contromisure che potrà adottare il suo avversario. Di sicuro, l’esito positivo dell’ultima sfida ha dato convinzione addi poter replicare. In caso di successo contro il magiaro, l’avversario successivo sarà molto complicato, ovvero il cileno Nicolas Jarry, che giocherà il suo primo torneo individuale dopo la United Cup. C’è un precedente recente, ovvero quello ...

Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego hanno scelto di completare la preparazione per l'Australian Open all'International ATP 250 al Memorial Drive Tennis Center che si disputa sul duro all'aperto (Greenset - montepremi $661.585). TABELLONE COPERTURA TV MONTEPREMI 2024 PRIMO TURNO - 6.392 (0 punti) SECONDO TURNO - 10.459 (25 punti) QUARTI DI FINALE - 18.014 (50 punti) SEMIFINALE - 31.090 (100 punti) FINALISTA. Un'altra possibilità. Lorenzo Musetti sarà al via la prossima settimana nel torneo ATP250 di Adelaide. Dopo il non brillante cammino Hong Kong dove il toscano ha trovato la sconfitta negli ottavi di finale. Un'altra settimana e sarà già il momento di pensare agli Australian Open, il primo grande appuntamento della stagione di tennis che infiammerà la platea.