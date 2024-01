Aste immobiliari in calo del 30% nel 2023

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA – Il settore delleha registrato un decisonel. Secondo il Reportdel Centro Studi AstaSy Analytics di NPLsRe Solutions, rispetto all’anno precedente la diminuzione si attesta attorno al 30%. Se infatti nel 2022 il numero di immobili oggetto di asta in Italia è stato pari a 113.056, nell’anno appena concluso il totale è stato di 88.147, con un controvalore di poco superiore a 12 miliardi di euro e offerte minime pari a circa 9 miliardi di euro. Entrando nel dettaglio del Report si scopre che quasi il 60% degli immobili all’asta nelsono residenziali, in leggero aumento rispetto a quanto registrato nel 2022. Un dato che va di pari passo con il numero di esecuzioniche hanno oggetto principale le ...

