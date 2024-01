Ascolti tv ieri | Il Volo conquista | bene Quarto Grado e Mattino 5 News

(Di sabato 6 gennaio 2024) Glitv di, venerdì 5 gennaio 2024, hanno registrato per la replica de IlTutti per Uno su Canale 5 2.429.000, 16.75. Su Rai1 il film La Befana Vien di Notte 2 Le Origini hato 2.234.000, 13.3%. Su Rete 4 ottimocon un netto di 1.244.000, 8.7% e su Italia 1 il film Mrs. Doubtfire Mammo per Sempre 1.230.000, 7.5% Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie Il Giro del Mondo in 80 Giorni 760.000, 4% e 717.000, 4.3% Tv8 film La bella e la Bestia 598.000, 3.5% NOVE I migliori Fratelli di Crozza 572.000, 3.2% Rai3 film Gli occhi di Tammy Faye 568.000, 3.2% La7 il film Il Treno 566.000 telespettatori, share 3,42%.tvaccess prime time e ...

tv,sera: La Befana vien di notte 2 - Le Origini vs Il Volo tutti per uno. Auditelsera, 5 gennaio 2024 Sfida Rai1 e Canale 5: "La Befana vien di notte 2 - Le Origini" contro "Il ...... il conduttore, che ha tirato le orecchie a Mariotto, ed è andato oggi in soccorso dell'... che non ha trovati impreparati i conduttori che continuano a registrare ottimi. Come ogni venerdì ...Gli ascolti tv e gli spettatori di ieri, venerdì 5 gennaio. Quasi il 17% di share per lo spettacolo musicale del trio italiano su Canale 5, è lo show più visto della serata. Segue il film «La Befana v ...Ascolti tv 5 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...