ASCOLTI TV 5 GENNAIO 2024 | IL VOLO IN REPLICA VINCE A MANI BASSE 16 | 8% | LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 13 | 3% | BENE IL CULT MRS DOUBTFIRE 7 | 5% | SUPER LIORNI 26 | 4% E AMADEUS 25 | 8%

(Di sabato 6 gennaio 2024)TV 5· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3123 35.05 PT – 6875 35.46 24 H – 3430 38.49 PT – 7349 37.91 Tg1 Mattina + Tg1 – 315 10.86 + 277 11.80Tg1 – 1015 21.40UnoMattina – 1037 19.86Storie Italiane – 946 18.09 + 920 15.27È Sempre Mezzogiorno! – 1761 16.20Tg1 + Tg1 Ec. – 3331 22.85 + 2531 18.00Aspettando La Volta Buona – 1563 11.80La Volta Buona – 1568 13.63Il Paradiso delle Signore – 1683 15.89Pres. La Vita in Diretta – 1928 17.98La Vita in Diretta – 2353 19.47L’Eredità – 3414 23.21L’Eredità – 4500 26.38Tg1 – 4857 25.35Affari Tuoi – 5223 25.75Ladi2 – 2234 13.30Comm. – xGiovani – xOver – xTv7 – 500 5.61 Prima Pagina – 403 16.40Tg5 – 1069 22.10Mattino 5 News – 1009 19.25Mattino 5 News – 951 18.35Forum: Il Meglio – ...

tv di venerdì 52024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " La seconda chance " contro " Il Volo tutti per uno ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì 5 ......in Vista di Sanremo Mediaset non intende lasciare nulla di intentato nella battaglia degli, ... Debutto della Terza Stagione di Doc nelle tue mani su Rai 1 Giovedì 112024, Rai 1 ...Ha dedicato alla conduttrice di Storie Italiane la sua rubrica "I protagonisti della TV" Platinette sul numero del settimanale DiPiùTV uscito nelle ...Gli ascolti tv e gli spettatori di ieri, venerdì 5 gennaio. Quasi il 17% di share per lo spettacolo musicale del trio italiano su Canale 5, è lo show più visto della serata. Segue il film «La Befana v ...