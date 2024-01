Arriva la proposta di legge sulla ‘Doggy bag’ obbligatoria

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Forza Italia in campo contro lo spreco alimentare, con unadivolta a promuovere l’uso della cosiddetta, per portare a casa gli avanzi di un pranzo o di una cena dal ristorante. Mercoledì 10 gennaio, annuncia infatti il partito azzurro, presso la sala stampa della Camera dei deputati, alle ore 14.30, Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura di Fi, con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, presenta ladidal titolo ‘Obbligatorietà della doggy, insieme ai Circoli per l’Ambiente e della Cultura Rurale. “L’obiettivo delladi– spiega Gatta – è quello di contribuire a contrastare lo ...

" La pratica della 'Doggy Bag' è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna. Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a ...