Arriva la legge sulla beneficenza dopo il pandoro-Gate di Chiara Ferragni | ecco cosa accadrà

Queste basi tutte uguali della trap, con sopra versi che non iniziano né finiscono mai davvero, sono come la musica degli horror quando cammini e c'è l'assassino cheda dietro. Mi sono segnato ...L'ultima follia radicale politicamente corretta(guarda caso) dagli Stati Uniti, in ... il governo californiano ha ben pensato di introdurre un obbligo di vendita per. Oltre allo sbaglio ...Dimenticate il tempo in cui il rosa e il celeste definivano la differenza tra bambine e bambine. L’ultima follia radicale politicamente corretta arriva (guarda caso) dagli Stati Uniti, in particolare ...Qualcuno, nei corridoi tra Montecitorio e Palazzo Chigi, l’ha già battezzata come la “legge Ferragni”. E il perché non è difficile da immaginare: ...