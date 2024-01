Arnautovic | 'L'Inter è nel mio cuore L'assist a Lautaro è bello come l'abbraccio dei compagni'

Fabrizio Biasin non sopporta assolutamente chi parla di Lautaro Martinez-dipendenza all’Inter. Il giornalista risponde in questo modo su Pressing. ... (inter-news)

Arnautovic è il protagonista del Matchday Programme in occasione di Inter-Verona. L’attaccante austriaco ha raccontato la sua passione per il calcio ... (inter-news)

Le parole di Marko, attaccante dell', a quattordici anni dal suo debutto con la maglia nerazzurra L'ha pubblicato sul proprio sito il matchday programme con l'intervista ad. L'attaccante ......FORMAZIONI UFFICIALI: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto, Thuram, Martinez A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij,,...Cosa ci sarà nella calza di Simone Inzaghi L’Inter scende in campo per il primo impegno del 2024 e lo fa molto presto, impegnata nel lunch match dell’ultima giornata del girone ...Formazioni ufficiali Inter-Verona: in difesa ci sono Coppola e Magnani con Doig a sinistra, Terracciano nemmeno in panchina ...