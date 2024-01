Arezzo | fuga di monossido di carbonio alla recita dei bambini per Epifania | 11 intossicati

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 gennaio 2024) Intossicazione dadiper 11 persone - tra cui 5- a Pergo, frazione del Comune di Cortona, in provincia di. È accaduto nella chiesa del paese mentre si stava svolgendo laparrocchiale dell'presenza di circa 100 persone. Gli 11sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso: due sono stati trasferiti in camera iperbarica a Grosseto e a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita.