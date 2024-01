Andreazzoli su Empoli Milan | «Ci vuole serenità Sugli infortuni…»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le parole di Aurelio, tecnico dell’in conferenza stampa in vista della sfida contro ildi Pioli Aurelioha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’contro il. VALORE DELLA PARTITA – «Cinelle partite per essere più liberi di testa e dare il proprio meglio. Infortuni? Mancheranno Pezzella, Cacace, Bastoni, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Fazzini. Jacopo in particolare ha un problema all’occhio e lunedì avrà un controllo. La lista è lunga? Sì, ma è molto più lunga quella dei presenti. A sinistra siamo un po’ obbligati a schierare un giocatore fuori ruolo, ma ancora non ho deciso».

