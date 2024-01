Ancona | 71enne trovato morto in casa | era deceduto nel 2018

(Di sabato 6 gennaio 2024) La storia ha sconvolto la città di. Un pensionato di circa 71 anni è statoindopo almeno 5 anni dal suo decesso. L’uomo viveva solo e non aveva nessun parente in città.: tragico ritrovamento Ileranel proprio appartamento in via Urbino. L’uomo, probabilmente stroncato da un L'articolo proviene da Il Difforme.

L'uomo, un, non aveva parenti in città ed è stato rinvenuto deceduto nel proprio appartamento in via Urbino, probabilmente stroncato da un malore nel sonnoI vigili del fuoco sul posto La salma delè stata successivamente trasportata all'obitorio di Torrette dall'impresa funebre Città di. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia per datare con ...L'uomo, un 71enne, non aveva parenti in città ed è stato rinvenuto deceduto nel proprio appartamento in via Urbino, probabilmente stroncato da un malore nel sonno ...ANCONA Nel condominio multicolor, concentrato di idiomi e di etnie, esempio plastico della globalizzazione che genera incomunicabilità e solitudine, nessuno sapeva che l’inquilino ...