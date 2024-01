Ambra | incendio in un appartamento soccorse due persone

Leggi su lortica

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nella notte, precisamente alle 00:19, i mezzi di soccorso della Asl Tse sono stati chiamati ad intervenire con prontezza in seguito a unche ha colpito unad. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, e il personale della Misericordia Faella, formando una collaborazione sinergica per fronteggiare la situazione di emergenza. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di mettere in salvo due, un uomo di 42 anni e un altro di 81 anni, entrambi trasportati in Pronto Soccorso presso l’ospedale de La Gruccia. Entrambi sono stati classificati in codice giallo (codice 2), indicando una condizione di media gravità. La professionalità e l’efficienza dimostrate dagli operatori del 118 e dalle forze dell’ordine hanno giocato un ruolo ...