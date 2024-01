Alunni assenti in studio e ritorno di un vecchio prof | anticipazioni di Amici

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo due settimane di pausa da domani torneràdi Maria. Ieri è stata registrata una nuova puntata del talent, ma inmancavano tre. Nicholas, Gaia e Sofia non erano seduti ai loro banchi per colpa dell’influenza, ma torneranno già dalla prossima settimana. Inperò c’è stato un, quello di uno degli exessori più famosi della scuola mariana, Garrison Rochelle, che ha giudicato la gara di improvvisazione (attenzione spoiler), che è stata vinta da Simone. La classifica di canto si è chiusa con Mew al primo posto, mentre nel ballo ha trionfato Marisol. GARA IMPROVVISAZIONE #23 Giudice: Garrison Partecipanti: Marisol, Giovanni, Simone Vincitore: Simone —...

Il dirigente scolastico verifica la frequenza deglisoggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sonoper più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre ...... in cui alcunivengono esclusi dal resto della classe . Basta pensare al caso di un bambino ... Invece erano tuttie mio figlio si è trovato smarrito in un'aula deserta". Il genitore ha ...Tutti i retroscena e dettagli di quello che è accaduto nel corso della registrazione effettuata venerdì 5 gennaio 2024 ...Un’altra vicenda che dimostra quanto ancora ci sia molto da fare in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Una studentessa di prima media di Milano, come riporta Fanpage.it, è c ...