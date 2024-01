Almanacco del 6 gennaio

(Di sabato 6 gennaio 2024) La ricetta per una buona cioccolata calda, densa e cremosa, con cacao o con cioccolato Sono diverse le tradizioni dell’Epifania nel mondo. È particolarmente l’Europa, il continente che più di tutti festeggia questa importante ricorrenza religiosa, divenuta anche pagana. In … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

I promotori fanno infatti sapere che partericavato della vendita sarà devoluto all'Ama Associazione Malati Alzheimer Novara ODV. Il costo dell'è di 14 euro. Lo si può acquistare sul ...Meloni (a cura di), Partigiani della Wehrmacht, Le Piccole Pagine, Piacenza 2021; La storia siamo noi: l'Popolo d'Italia, in G. De Luna (a cura di), Fascismo e storia d'Italia, ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...Non può mancare nella libreria di un risicoltore: l’Almanacco del riso, che contiene i migliori articoli di Risoitaliano, è uno strumento per ricordare in duecento pagine cos’è successo e riflettere ...