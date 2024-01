All' ospedale Gemelli di Roma la Befana per i bambini arriva con l' Aidr

Fittipaldi è stato rianimato ed è attualmente sedato e intubato in ospedale , come ha raccontato sua moglie in un post su Instagram: “Cari amici e ... (thesocialpost)

Ennesima aggressione in un ospedale della Campania. Un’ Infermiera , in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di ... (lanotiziagiornale)

Scatta l’allarme in un ospedale . Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 gennaio, un Nuovo furto ha confermato in una situazione critica al nosocomio. Le ... (notizie)

Il Genoa è decimato dall’influenza . La squadra rossoblù sta per scendere in campo contro il Bologna, ma ci sono almeno cinque giocatori fuori per ... (sportface)

Uno dei feriti è stato accompagnato al policlinico Gemelli con vari traumi, gli altri duedi Bracciano con traumi ed escoriazioni.Il pedone è stato trasportato in gravi condizioniVannini, dove è poi deceduto per le gravi ferite riportate. Il mezzo è stato sequestrato e il centauro sottoposto agli accertamenti di ...DAKAR - Un incidente è avvenuto durante la prima tappa della Dakar 2024, questo sabato 6 gennaio. Uno spettatore è stato ricoverato in ospedale dopo essere stat ...ALTA PADOVANA - È ancora in ospedale, secondo le linee guida del "codice rosso", la 14enne di un paese tra la cintura e l'Alta padovana picchiata a sangue dal ...