Allo studio sensori ‘spray’ per diagnosi precoce cancro polmoni

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unoper innescare un processo che potrebbe portare a rilevaremente il tumore ai. E’ la strategia a cui lavora un team di ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technology): nanoinalabili, che possono essere erogati da un inalatore o da un nebulizzatore. Se queste particelle intelligenti incontrano proteine ??legate al tumore, producono un segnale che si accumula nelle urine, dove può essere rilevato con un semplice test, di quelli eseguiti con una striscia di carta reattiva. L’approccio, basato su una nuova tecnologia sviluppata al Mit, potrebbe potenzialmente sostituire o integrare l’attuale gold standard per ladeldel polmone, cioè la tomografia computerizzata (Tc) a basso dosaggio, prospettano gli esperti ...

