Allerta arancione per il maltempo in Emilia Romagna | gialla in 13 regioni

'Causa confermafino alle 18 di oggi, la manifestazione della Befana in Piazza Duomo a Pistoia è annullata' . Lo rendono noto i vigili del fuoco di Pistoia, spiegando che 'non sono ...in Emilia Romagna e gialla in 13 Regioni Si intensificano dunque gli effetti della perturbazione presente sull'Italia che sta determinando una fase di spiccato maltempo con ...Maltempo sull’Italia tra oggi, sabato 6 gennaio, e domani domenica 7, con allerta arancione in Emilia Romagna e Toscana e gialla in quasi tutte le altre regioni per temporali, venti forti occidentali ...Meteo, è allerta in 16 regioni. Continuano anche nella giornata di domani, domenica 7 gennaio, gli effetti della perturbazione presente sull'Italia che sta determinando una fase ...