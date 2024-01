Allegri perde Chiesa | trauma distorsivo al ginocchio | salta Salernitana-Juventus Ecco i convocati

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’attaccante dellaFedericonon è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la“per uncontusivo-alsinistro rimediato in allenamento. Ilsi è gonfiato, ma gli esami effettuati hanno escluso altri problemi”. Lo comunica in una nota il club bianconero. Massimilianodovrà dunque fare a meno anche di Andrea Cambiaso per l’influenza, due assenze importanti nella delicata partita di domani dove i bianconeri non possono fallire per rimanere attaccati all’Inter, vittoriosa quest’oggi con il Verona all’ultimo respiro. I1 Szczesny 3 Bremer 4 Gatti 6 Danilo 9 Vlahovic 11 Kostic 14 Milik 15 Yildiz 16 McKennie 17 ...

I pronostici non li sbaglia chi non li fa. E infatti molti preferiscono non sbilanciarsi mai proprio per evitare di sbagliarli, anche per una... (calciomercato)

Locatelli per squalifica e dovrà fare a meno di Cambiaso (influenza): pronti Nicolussi Caviglia e Weah. Tornano Bremer e Szczesny dal 1', Chiesa farà coppia con Vlahovic. Tra i campani ...Massimiliano(LaPresse) " Calciomercato.itTra i big in scadenza c'è anche Felipe Anderson, ormai a fine corsa con la Lazio a margine peraltro di una stagione tutt'altro che esaltante da un ...Massimiliano Allegri in conferenza stampa presenta Salernitana-Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, in programma domani.TORINO (ITALPRESS) - "Le insidie ci sono, giocare a Salerno non è mai semplice. Troveremo un ambiente diverso, hanno tante speranze di raggiungere la salvezza. La partita di Coppa Italia è stata una c ...