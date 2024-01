Allegri A Salerno non è semplice | la Juve non deve abbassare guardia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Per il tecnico è un errore pensare alla gara di Coppa Italia ROMA - "Dobbiamo continuare a lavorare perché c'è un percorso di crescita. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, ma non dobbiamo esaltarci per la partita di giovedì. L'importante è nonlae lavorare ogni giorno". Così il

... Massimiliano, presenta così la seconda sfida in quattro contro la Salernitana dopo il successo per 6 - 1 in coppa. "Ci sono tante insidie, non è mai semplice giocare a- aggiunge l'...... dopo la vittoria larga in Coppa Italia per la Juventus Spiega Massimiliano, allenatore dei bianconeri: 'Le insidie ci sono, giocare anon è mai semplice e, dopo la vittoria di ..."La Coppa Italia è stata una gara a sé, ma domani sarà un'altra partita": così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, presenta la seconda sfida contro la Salernitana dopo il successo per… Leggi ...Per il tecnico è un errore pensare alla gara di Coppa Italia ROMA (ITALPRESS) - 'Dobbiamo continuare a lavorare perché c'è un percorso di ...