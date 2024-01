Allarme per il livello del Mediterraneo | cresce tre volte oltre le previsioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilsi trova ora al centro di una tempesta particolare, quella dei cambiamenti climatici che minacciano le sue coste e gli ecosistemi marini. Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con l’Università olandese di Radboud, rivela dati preoccupanti: l’innalzamento deldel mare è benle stime precedenti, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Ila una velocità tripla rispetto alle stime Il nuovo studio italiano mette in luce un aumento deldel mare a una velocità tripla rispetto alle stime precedenti, mettendo a rischio38.500 chilometri quadrati di coste mediterranee. La subsidenza, un fenomeno di abbassamento del suolo causato ...

A Roma è allarme smog . "In considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall'Arpa Lazio, la qualità dell'aria evidenzia per la giornata di ... (iltempo)

A finire nel mirino dei Nas numerosi ristoratori che hanno comprato in stock l' Olio attirati dal suo prezzo vantaggioso, troppo per poter pensare ... (ilgiornale)

Un vero e proprio Boom di malattie respiratore in questa stagione, tra Covid ed influenza : la conferma arriva direttamente dall’ esperta Oms Se non ... (notizie)

Sul fronte della Criminalità il 2023 ha segnato inevitabilmente l’avvento di particolari “forme” di reati predatori, non tanto per la loro natura, ... ()

...perlustrativo di controllo del territorio ed a seguito dell'attivazione del sistema d'... danneggiando quindi alcuni oggetti ed appropriandosi di diversi prodotti in esposizionela vendita. ...A Roma, dopo l'emergenza rifiuti (mai realmente risolta), arriva l'inquinamento. E quale soluzione sfodera il Campidoglio Il lockdowni fragili. Tutti chiusi in casa. Un vero disastro ...Casio ha lanciato la serie RANGEMAN, una nuova serie di smartwatch a energia solare che combina la resistenza di un G-SHOCK con i vantaggi di un tracker della salute. Il corpo a prova di urti e cadute ...I ladri hanno usato un piccone ed un piede di porco per scassinare il bancomat di via Varese a Saronno, ma senza successo. I danni sono stati così ingenti che i carabinieri stanno indagando e la filia ...