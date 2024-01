Alain Delon denuncia suo figlio Anthony | “Non sopporta la sua aggressività | continua a dirgli che è rimbambito”

(Di sabato 6 gennaio 2024)presenterà unalegale contro suoper una “esplosione” mediatica che è andata oltre ogni limite della suazione. In un’intervista pubblicata giovedì,aveva dichiarato a Paris Match che suo padrefaceva fatica ad accettare il suo precario stato di salute, aggiungendo che c’è un “grande rischio” che l’88enne avesse celebrato pochi giorni fa “il suo ultimo Natale”. “Non parla molto perché si stanca o infastidisce. Quando gli chiediamo di ripetere quello che ha detto perché la sua voce non è più sempre chiara, si innervosisce”, ha spiegatoJr. A poche ore dalla pubblicazione, papà, attraverso il suo legale, ha rilasciato una ...

Cosa sta succedendo tra Alain Delon e suo figlio Anthony Il divo del cinema francese sarebbe pronto a denunciarlo per diffamazione.