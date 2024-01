Al Morlacchi il concerto del’anno nuovo con la Sinfonia Nazionale del Kazakistan

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ha diretto il presidente AGiMus Salvatore Silivestro. Coro Lirico dell’Umbria. Ancora una volta lo spirito del valzer è entrato nel teatroad animare con la sua vitalità le prime giornate di questoanno. Un appuntamento tradizionale con la danza inebriante che ha accompagnato tutta la storia dell’Europa delle nazioni fino alla Grande Guerra, seguendola nel suo declino nei decenni della Belle Epoque con un infinito senso di nostalgia. Forse è per questo che ogni volta che si annuncia l’inconfondibile ritmo ternario, si avverte, irresistibile, la voglia di avvolgersi in questa spirale che ti accarezza, elevandosi verso atmosfere di sensuale eleganza. Sensazione che certamente si è ripetuta per tutti coloro che ieri sera affollavano il Civico del Varzaro, anche se vistosi vuoti facevano pensare ai tanti che sono a casa con l’influenza. ...