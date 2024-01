Agroalimentare | il cancro del kiwi fa strage di frutti | -7% rispetto al 2022

...; per l'evasione fiscale; per la sicurezza; per la tutela dell'ambiente e della ... 'arricchito' da ingiurie assortite, come (testualmente) 'da estirpare', 'pazzi'; '......del Pecorino Romano DOP all'interno di un programma di forte valorizzazione dell'... nuova politica agricola comune, Green Deal del piano europeo di lotta contro ile, cosa più ...Allerta della Coldiretti per le conseguenze che il brusco abbassamento delle temperature potrebbe avere sia sulle coltivazioni di verdure e ortaggi, sia sull’aumento dei costi di riscaldamento delle p ...Il cancro del kiwi fa strage di frutti e mette in ginocchio un comparto più che fiorente fino a qualche tempo fa. Tanto che per soccorrere gli agricoltori del settore, a fine anno, il ministro dell’Ag ...