Agrigento | duplice omicidio donne | in corso l' autopsia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - E' inl'sui corpi delle duerumene uccise nella notte tra giovedì e venerdì nelle loro abitazioni a Naro. La 58enne Delia Zarniscu e la 52enne Maria Rus, sarebbero stato uccise da un rumeno, in stato di fermo da ieri sera, dopo avere respinto le avances dell'uomo.

A disporla sono stati il pm Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella della Procura di. Secondo quanto emerso, il 24enne romeno, Omar Edgar Nedelkov, sottoposto a fermo per......omicidio e vilipendio di cadavere delle due cinquantenni romene, uccise nella notte fra giovedì e ieri (5 gennaio) a Naro, era noto ai carabinieri e alla Procura della Repubblica di:...E lo hanno fatto anche grazie alla "grande collaborazione offerta dalla comunità romena, composta da lavoratori e lavoratrici che vivono da anni in Italia" - è stato commentato dagli inquirenti subito ...Palermo Orrore a Naro in provincia di Agrigento dove la giovedì notte sono state uccise due donne a distanza di mezz’ora. Sono i primi due femminicidi del 2024 in Sicilia. Le vittime sono Maria Russ, ...