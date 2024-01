Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024 | tutto quello che c’è da sapere

(Di sabato 6 gennaio 2024): anticipazioni, ospiti e streaming Stasera, sabato 6 gennaio, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda, lo show condotto da Amadeus che – essendo abbinato allanazionale – annuncerà quest’anno ai fortunati possessori i biglietti vincenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti Lo “” disarà diviso in due parti: la prima sarà costituita da una partita classica del game show, che ...

L’appuntamento con la fortuna è fissato per sabato 6 gennaio, alle 20.35, in diretta su Rai1, con “ AFFARI TUOI – Speciale LOTTERIA ITALIA ”. La ... (bubinoblog)

Il premio massimo del biglietto vincente, che sarà annunciato durante la trasmissione '' di Rai Uno , ha il valore di cinque milioni di euro. Previsti altri quattro premi di prima ...L'appuntamento è fissato le 20.35, in diretta su Rai1, con '- Speciale Lotteria Italia'. Durante lo show condotto da Amadeus si conosceranno i vincitori. Primo premio da 5 milioni di euro.Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Ad Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia partecipano anche Lillo, attualmente su Prime Video con il film di Natale Elf me, e Sergio Friscia, tra i conduttori di Striscia la notizia. Ancora, Stefano ...