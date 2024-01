AFFARI TUOI LOTTERIA ITALIA | AMADEUS E L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI CHE CAMBIANO LA VITA

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’appuntamento con la fortuna è fissato per sabato 6 gennaio, alle 20.35, in diretta su Rai1, con “– Speciale”. La puntata speciale dello show condotto daè dedicata allaper una serata in cui verranno svelati ivincenti di premi di prima categoria delfinale, con il primo premio da 5 milioni di euro. Per l’occasione, tanti ospiti arriveranno al Teatro delle Vittorie: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox. La serata inizierà con una partita classica che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita ...

Arriva puntuale, come per ogni giorno dell'Epifania, la Lotteria Italia . Anche stavolta, oggi, 6 gennaio 2024 , dalle 20.35 su Rai 1, Amadeus è il ... (today)

... mentre gli altri cosiddetti di prima categoria saranno annunciati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli solo qualche ora prima dell'estrazione, in programma durante la trasmissione '' su ...I biglietti vincenti della storica lotteria della Befana verranno estratti nella serata di oggi, 6 gennaio 2024, durante la trasmissione ''. Primo premio in palio ben 5 milioni di euro. E ...Cresce l'attesa per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, che - come da tradizione - consegneranno premi milionari ai fortunati vincitori.Su Rai 1 la Lotteria più popolare, con un record di vendita biglietti più 10 per cento rispetto al 2022. Primo premio, 5 milioni di euro ...