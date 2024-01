Affari tuoi | L’attimo fuggente | Heidi o Licorice Pizza? La tv del 6 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “– Speciale Lotteria Italia”, condotto da Amadeus. La “Befana” milionaria si festeggia con la puntata speciale diabbinata alla Lotteria Italia. Ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo arricchiranno la serata in cui si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Attacco imminente, la prima e la seconda parte”. Roma, un ingegnere americano viene rapito. A supportare la Fly Team nelle indagini, arrivano da New York Jubal e Nina, in allerta per una minaccia imminente ancora ignota… Dopo essere stata colpita, Nina viene portata in ospedale. Isobel chiede a Jubal di tornare a New York mentre Forrester ...