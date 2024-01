“Addio | caro amico” Lutto a Forum | l’annuncio choc del programma di Rete 4

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 gennaio 2024), i fan delin lacrime. La folta comunità deldi Barbara Palombelli è stata recentemente colpita da una perdita significativa. Dopo una breve pausa per le vacanze natalizie,è pronto a tornare in onda su4. Nei giorni precedenti, ilha trasmesso repliche, ma ora è il momento di tornare al format originale di Mediaset. Come sempre, l’appuntamento è fissato per le 11:00, con un vasto pubblico che attende ansiosamente il, dove si intrecciano centinaia di storie in cerca di una risoluzione familiare. Eppure ora niente sarà come prima, visto questa terribile perdita per tutto lo staff e per gli spettatori del. A perdere la vita è stato Francesco Riccio, che ha ...