Accesso anomalo sul conto Postepay | l' sms e poi la chiamata | occhio alla truffa

La vicenda ha inizio la scorsa estate quando un 21 enne di Parma si presenta una denuncia/querela per truffa riferendo di avere ricevuto un SMS che lo informava di unsulla propria ...'Zero a zero al termine dei 56 minuti più tre di recupero che hanno completato questobig ...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'andando nella sezione Login dal ...Un raggiro messo in atto fin nei minimi dettagli, con tanto di telefonata di un finto operatore che chiama da un numero riferibile a PosteInfo: con questo subdolo metodo due individui della provincia ..."La possibilità di pubblicare stralci delle ordinanze di custodia cautelare, ovviamente in modo corretto e responsabile, rappresenta la garanzia principale per il giornalista ma anche per le persone c ...