A Palermo il presidente Mattarella rende omaggio al fratello Piersanti | ucciso 44 anni fa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Quarantaquattrofa veniva assassinato a, all’epocadella Regione Siciliana. Perrealil 6 gennaio del 1980, è arrivato sull’isola il capo dello Stato Sergio. Ildella Repubblica ha fatto visita al cimitero di Castellammare del Golfo, città in provincia di Trapani da cui proviene la famigliae dove è sepolto il. Il capo dello Stato non ha partecipato questa mattina alla deposizione delle corone in via Libertà, sul luogo del delitto a, dove è stato osservato un minuto di silenzio. Poi ha partecipato alla ...