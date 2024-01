A Grenier il Gigante di Kranjska Gora | terza Federica Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.36 Grazie per averci seguito amici di ... (oasport)

Kranjska Gora, i risultati delValerie(Can) in 1.50.51 Lara Gut - Behrami (Svi) +0.37 Federica Brignone (Ita) +0.51 Petra Vlhova (Svc) +0.61 Thea Louise Sternjesund (Nor) +1.18 ...Federica Brignone sul podio del 'suo' slalom. L'azzurra è arrivata terza nella gara di Coppa del mondo di Kranjska Gora. Al termine delle ... lacanadese Valerie. Seconda la svizzera Lara ...Valerie Grenier si ripete a Kranjska Gora e conquista la vittoria nel gigante sulla Podkoren. Un anno dopo la canadese ritorna sul gradino più alto del podio in Slovenia, conquistando la seconda vitto ...La slovacca Petra Vlhova è al comando della prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora in Slovenia, davanti a Federica Brignone, staccata di soli 2 centesimi di secondo. Sulla pista Podkoren s ...