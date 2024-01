A che ora Polonia-Germania | Finale United Cup 2024 | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) La stagionedel tennis comincia a lievitare: domani si chiuderà la prima settimana dell’anno con diverse finali. L’appuntamento principale sarà l’ultimo atto dellaCup tra. Lasin dai nastri di partenza è emersa come la principale favorita alla conquista della competizione grazie alla presenza nelle proprie fila della numero 1 del mondo Iga Swiatek e di un top 10 come Hubert Hurkacz. Entrambi giocano sia il singolare che il doppio misto e sono sicuramente la squadra da battere anche in. Laarriva infatti stanchissima dopo l’impegno dispendioso in semicontro l’Australia, una sfida risolta solo al supertiebreak del doppio misto dopo la vittoria al fotofinish di Angelique Kerber contro Ajla ...