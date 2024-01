A che ora la scalata del Cermis | programma esatto Tour de Ski 2024 | guida tv ultima tappa in Val di Fiemme

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Domani, domenica 7 gennaio, si concluderà ilde Ski: l’edizionedella gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, per l’frazione resterà in Italia, in Val di. Inla 10 km mass start final climb in tecnica libera con ladelche decreterà i vincitori della gara a tappe. Le gare delde Ski saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (in questo caso solo prova femminile), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilcompleto con gli orari delde Ski...