A che ora Italia-Francia di pallanuoto femminile oggi | programma esatto | canale tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Proseguirannoad Eindhoven, nei Paesi Bassi, gli Europei 2024 di: l’, inserita nel Girone B, alle ore 17.30 tornerà in acqua contro la. In caso di vittoria arriverà il passaggio diretto ai quarti di finale: il raggruppamento rientra nella Division I, in cui le prime due classificate salteranno gli ottavi. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DI-GRECIA DIDALLE 19.00 Per gli Europei 2024 diil matchsarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la direttasarà ...