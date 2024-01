A che ora inizia l’estrazione della Lotteria Italia 2024 | l’orario di uscita dei biglietti vincenti

(Di sabato 6 gennaio 2024) A che oradeiin programma oggi, 6 gennaio? Ve lo diciamo subito: come da tradizione,avverrà oggi, sabato 6 gennaio, più precisamente durante la trasmissione Rai “Affari tuoi”. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. In alternativa, per scoprire i, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito ...

In questo periodo, sembra non esserci tregua per Chiara Ferragni : dopo l’annuncio di Coca-Cola, che ha fatto sapere che L’influencer non sarà sua ... (open.online)

... Colpani mette in mezzo da destra, Carboni controlla e tocca per Dany Motaa tu per tu con Turati non sbaglia l'1 - 0 brianzolo. La risposta ciociara arriva poco dopo la mezz'con una ...... è finita sotto i riflettori anche la bambola Ferragni, messa in vendita alcuni anni fa per aiutare l'associazione 'Stomp out bullying'combatte contro il cyberbullismo.gli investigatori ...Danni e disagi per il maltempo e il forte vento che sferza tutto il Salento in queste ore. Decine le chiamate di soccorso alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Tra le situazioni più complicate ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...