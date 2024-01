6 gennaio 2024 Befana | supermercati e negozi aperti o chiusi oggi | Epifania

Leggi su tpi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ie isono, 6, nel giorno dell’, in Italia? E quali sono gli orari? Una domanda che si stanno ponendo in molti in un giorno festivo, quello della, che chiude le festività natalizie. Si tratta inoltre di un festivo che cade di sabato. Un’ultima occasione per realizzare un bel pranzo o cena in compagnia di parenti e amici. Se vi siete dimenticati qualcosa e dovete comprare un ingrediente all’ultimo minuto, vorrete sapere se isono. Questo è il posto giusto. La risposta è che la maggior parte deisarà aperto. Questo sia perché domani è domenica, sia perché ...