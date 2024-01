6 gennaio 1981 | Carlo Ancelotti segna l’unico gol dell’Italia al Mundialito | Olanda 1-Italia 1 VIDEO

(Di sabato 6 gennaio 2024) La sfida traedalIL 6deledsi sfidarono nel. Il torneo si disputò in Uruguay dal 301980 alper celebrare il cinquantesimo anniversario dalla vittoria del Mondiale da parte della “Celeste”. Azzurri ed Orange erano nel girone con la squadra ospitante del torneo. Entrambe persero per 2 a 0. Le due compagini quindi erano eliminate dal torneo e fu un occasione per lanciare giocatori giovani. Tra questiche portò in vantaggio la squadra allenata da Enzo Bearzot con una conclusione dalla distanza. Gli olandesi pareggiarono con Peters. La partita terminò con questo risultato e la rete dell’ex ...

Diretta da Mario Monicelli nel, la pellicola rappresenta una pietra miliare del cinema ... quindi non perdetelo Sabato 6in prima serata su Rete 4. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast ...... 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920 Gallo: 2029, 2017, 2005, 1993,, ... IT Oroscopo 2024, ecco la classifica dei segni più fortunati dell'anno L'oroscopo di2024: le ...Alla base della decisione intrapresa dal 63enne ci sarebbero motivazioni legate alla salute e di "tempistiche troppo prolungate" ...Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 6 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma stasera in tv.