6 gennaio 1980 | quando la mafia uccise Piersanti Mattarella

(Di sabato 6 gennaio 2024) Palermo, 62024 – Domenica 6, Palermo. Nell’aria si respira l’odore dei dolci della Belfana, che ha portato le calze ai bambini, mentre i genitori si godono le ultime ore di vacanza. E per la maggior parte degli italiani è ancora andare abitudine andare a Messa, la domenica. Così fa anche il presidente della Regione Sicilia ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana,che, decide di recarsi in chiesa. Lì, però, non arriverà mai: un sicario si avvicina all’automobile e lo fredda con colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino. Dopo i primi colpi, il killer si fa consegnare un’altra pistola da un suo complice, quest’ultimo in una macchina poco più avanti, per poi tornare e sparare altri colpi. Irma prova a proteggere il volto di suo marito, e ...

Il 6, mentre andava a messa con la sua famiglia, un sicario si avvicinò alla sua auto, lo freddò con dei colpi di rivoltella calibro 38 e poi si allontanò lungo via Libertà a Palermo a ...Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, alle ore 9, in via Libertà a Palermo, la cerimonia di commemorazione in ricordo di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana ...Il 6 gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, fratello del Presidente ...