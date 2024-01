Zirkzee squalificato | quale partita salta e chi gioca al suo posto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Joshuaè stato ammonito nel finale di Bologna-Genoa ed era diffidato, dunque per il forte attaccante del Bologna scatterà...

Il Bologna perde Joshua Zirkzee per la prossima partita di campionato a Cagliari. L'attaccante olandese era diffidato ed è stato... (calciomercato)

... privi delloFerguson e reduci dal brutto ko contro l'Udinese che ha chiuso il 2023, ... Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski;...Bologna - Genoa Un'assenza pesante per Thiago Motta che deve rinunciare alloFerguson. ... Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Moro, Orsolini, Fabbian, Saelemaekers,. ...Joshua Zirkzee è stato ammonito nel finale di Bologna-Genoa ed era diffidato, dunque per il forte attaccante del Bologna scatterà la squalifica. Gli emiliani.Il Bologna perde Joshua Zirkzee per la prossima partita di campionato a Cagliari. L`attaccante olandese era diffidato ed è stato ammonito al minuto 88 nell`anticipo.