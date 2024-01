Zaro | «Col Modena ho giocato tutti i minuti del 2023 Parma e Cremonese le favorite della Serie B»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Giovanni, difensore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo record,B e ledel campionato Giovanni, difensore del, ha un record speciale: nelnon ha saltato neanche un minuto, per un totale di 3420. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come c’è riuscito. RECORD – «Non pensavo di essere l’unico. Il bello è che sono in diffida: ora che ho fatto il record posso anche farmi squalificare». COME SI FA – «Conta sicuramente la fortuna, gli infortuni sono dietro l’angolo. Sono sempre stato bene e spero di continuare così. Faccio gli scongiuri, ma io sono uno che non salta mai un allenamento perché cerco di passare sopra ai dolorini e alla stanchezza. E poi pesa la fiducia di chi mi ...