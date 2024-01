Xavi | “Mbappé o Haaland? Non mi riguarda | non possiamo permetterceli”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chiedono adi scegliere uno tra Erlinge Kylian. L'allenatore del Barcellona rimprovera: "Non

...della nuova sessione di mercato invernale i nomi più in voga sono sempre quelli di Kylianed ... Una domanda preferenziale è stata fatta anche a, allenatore del Barcellona , la cui risposta ...Se potesse scegliere tra Halaand o" Non abbiamo la situazione finanziaria per ingaggiare ... Quale reparto preoccupa di più: " Mi preoccupa di più la difesa. Quest'anno stiamo regalando ...